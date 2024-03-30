شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة لويس جوسيت جونيور أول ممثل من البشرة السمراء يحصد الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي الممثل العالمى لويس جوسيت جونيور، أول رجل أسود يفوز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد، عن عمر ناهز 87 عامًا، وصنع الممثل التاريخ من خلال حصوله على الجائزة عن إميل فولي في فيلم " An Officer And A Gentlemen" عام 1982، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

توفي جوسيت في مركز إعادة التأهيل في سانتا مونيكا، كاليفورنيا يوم 29 مارس الجارى، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.



وقالت عائلته فى بيان، “ببالغ الأسف نؤكد وفاة والدنا الحبيب هذا الصباح، ونود أن نشكر الجميع على تعازيهم في هذا الوقت، ويرجى احترام خصوصية العائلة خلال هذا الوقت العصيب".



ولد لويس كاميرون جوسيت جونيور في بروكلين عام 1936، وأمضى مسيرة مهنية طويلة وناجحة على المسرح، حيث ظهر لأول مرة في برودواي عام 1953 في مسرحية "Take A Giant Step"، بالإضافة إلى عمله التمثيلي، كتب أيضًا عن معاناته من التمييز العنصري ومضايقات الشرطة خلال فترة البلوغ المبكرة.



برز جوسيت على نطاق أوسع لدوره في المسلسل التلفزيوني المؤثر عام 1977 Roots، حيث قامت شخصيته عازف الكمان بتعليم اللغة الإنجليزية لبطل الرواية كونتا كينتي ودربته على طرق العبودية.

لهذا الدور، حصل جوسيت أيضًا على جائزة إيمي لأفضل ممثل عن ظهور فردي في مسلسل درامي أو كوميدي، ومؤخرًا، حصل على ترشيح لجائزة إيمي عن دوره في المسلسل التلفزيوني Watchmen المقتبس على قناة HBO، حيث لعب دور ويل ريفز في العالمسلسلرض، وهو جد أنجيلا ريجينا كينج والبطل المقنع الأول الذي ألهم مينيوتمين.

كما ظهر في النسخة الأخيرة للفيلم الموسيقي من The Color Purple، حيث لعب دور Ol 'Mister Johnson، والد مستر كولمان دومينجو.

بالإضافة إلى ذلك كان قد أثار الممثل الراحل جدلًا كبيرًا أدى أزمة بين سلطات أمنية في مصر و شركة Columbia Pictures، عندما قدم شخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات بالمسلسل القصير Sadat والذى طرح عام 1983، ورشح بسببه لجائزة الإيمي وجائزة جولدن جلوب كأفضل ممثل في دور رئيسي بمسلسل تلفزيوني محدود، وتم منع المسلسل من العرض بمصر.

وشملت الأدوار البارزة الأخرى في حياته المهنية لعب دور كائن فضائي في Enemy Mine (1985) مقابل رائد الفضاء دينيس كويد، ومحارب قديم في القوات الجوية الأمريكية في Iron Eagle (1986).



لويس جوست جونيور