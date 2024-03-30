شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 20 على قناة ON وON دراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل حق عرب الحلقة 20، بطولة أحمد العوضي على قناة ON فى تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية 11:15 صباحا، وتُعرض لى قناة ON Drama في تمام الساعة 9 مساءً، وتعاد الحلقة 19 في تمام الساعة 12 مساءً، وتكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً، كما يعرض بالتزامن على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

وكانت قد كشفت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي، الكثير من الأحداث، حيث وصل عبد ربه- رياض الخولي، منزله، وكانت صباح- وفاء عامر، في إنتظاره، وعاتبته كيف يتهمها بهذه التهمة ويصغرها، ولكن عبد ربه يصر علي إتهامها بالخيانة، ولا يسمع لأي تبرير تقوله، ولم تجد صباح أمامها مفر سوي أن تطلب الطلاق من عبد ربه ، ولكن عبد ربه رفض حتي لا يخلو الجو لها ولعرب، وأمرها ألا تخرج من باب البيت ولا تنزل للعمل ، وعندما أعترضت صباح صفعها عبد ربه بالقلم.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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