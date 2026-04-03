النفط يرتفع بقوة والخام الأمريكي يقفز بأكثر من 11% محققاً مكاسب أسبوعية حادة

تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس مع ارتفاع الدولار الأمريكي وأسعار النفط بعد أن قال دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستواصل هجماتها على إيران، وهو ما أثار مخاوف بشأن التضخم وعزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 3.6% إلى 4,587.55 دولار للأوقية، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له في أسبوعين. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 4.2% إلى 4,613.30 دولار.

وارتفع الدولار بشكل حاد، ما جعل المعدن النفيس المسعّر بالعملة الأمريكية أقل قدرة على التحمل بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال ديفيد ميغر، مدير تداول المعادن في شركة هاي ريدج فيوتشرز: "يركز السوق بشدة على تصريحات ترامب، التي لا تقدم حتى الآن مؤشرات واضحة على حل سريع لأزمة الطاقة".

وأضاف أن ذلك يضغط على أسعار الذهب والفضة، إذ إن احتمالات خفض أسعار الفائدة أصبحت أقل.

وكان ترامب قد قال في خطاب متلفز إن الجيش الأمريكي كاد يحقق أهدافه في إيران، لكنه لم يقدم جدولًا زمنيًا واضحًا لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهر، وتعهد بقصف البلاد وإعادتها إلى "العصور الحجرية".

وعقب هذه التصريحات ارتفعت أسعار النفط، إذ إن ارتفاع تكاليف الطاقة يغذي التضخم على نطاق أوسع، ما يقلص المجال أمام البنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة.

ورغم أن الذهب يُعد أداة تحوط ضد التضخم، فإنه يواجه صعوبات عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة لأنه لا يدر عائدًا. وقد انخفض سعر الذهب الفوري بنحو 13% منذ بدء الصراع مع إيران في 28 فبراير.

كما تضررت معنويات السوق بسبب أنباء تفيد بأن احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي التركي تراجعت بمقدار 69.1 طن متري إلى 702.5 طن الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي الانخفاض خلال الأسبوعين الماضيين إلى أكثر من 118 طنًا، في الوقت الذي تحاول فيه السلطات الحد من تداعيات الحرب على الأسواق.

وفي آسيا، جرى تداول الذهب بعلاوة سعرية في الهند للمرة الأولى منذ شهرين مع زيادة الطلب نتيجة انخفاض الأسعار، بينما تراجعت العلاوات في الصين بشكل طفيف مع انتظار المشترين لتصحيح أعمق للأسعار.

أما في المعادن الأخرى، فقد هبطت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 7.1% إلى 69.78 دولار، وتراجع البلاتين بنسبة 2.7% إلى 1,911.13 دولار، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 1.3% إلى 1,453.70 دولار.