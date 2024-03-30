شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 20 .. معاناة الكبير مع مربوحة فى الأوردرات الأونلاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الكبير ذهاب ابنه عترة، خلال أحداث الحلقة العشرين من مسلسل الكبير أوى 8، والذى يعرض على قناة on ذهابه لرحلة مدرسية مع أصحابه، ليتركه ويرفض الأكل، ويجلس الكبير لتناول الفطار الذى أعدته مربوحة.

وتفاجأ أنه أعدت طبق البيض على شكل بومة، وأنها قامت بشراء العديد من أدوات المطبخ أونلاين ويطرق الباب لتأخذ مربوحة أوردر ليمسكها الكبير ويقول لها: "أوردر تانى أونلاين مش كفاية" لتقول له: "ده خلاط كهربائى 180 جنيهًا" ليتصدموا لأنه يطلع خلاط للعبة ويجد أنها اشتريت مقص غريب لقص الخضراوات.

وتتحدث مربوحة مع الكبير أنها بتسلى وقتها فى أوردرات الأونلاين لأنه طول الوقت بعيد عنها فى الشغل ومشغول ولا يهتم بها.

ويعرض مسلسل الكبير أوى 8 على قناة ON في تمام الساعة 6:05 مساء، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل الكبير أوى 8 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

