شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل محارب الحلقة 22 على قناة CBC و CBC دراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل محارب الحلقة 22 بطولة حسن الرداد على قناة CBC فى تمام الساعة 9:00 مساءً والإعادة الأولى 5:15 فجرًا والإعادة الثانية 3:45 عصرًا، ويعرض على CBC دراما في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 1:30 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

وتوالت أحداث الحلقة 21 من مسلسل محارب بالكثيرمن الأحداث، حيث وافقت إنجي "ناهد السباعى" على الزواج من عنتر بعد الطلاق من حسن الرداد في الحلقة الواحد والعشرين من مسلسل محارب، وطلب عنتر بالزواج في أقل من أسبوع بعد أن باع قراطين في البلد ومعه سيولة أموال، ولو طلبت بأن يكون شهر العسل في المالديف هينفذ لها.

واعترضت صابرين والدة إنجى على الزواج من عنتر، وطالبت بأن ناهد السباعى لن تدخل على عفش مستعمل، ولابد من وجود عفش جديد، وإنجى موافقة على أي حاجة، وطالب والدها محمود البزاوي بأن مأخرها 500 ألف جنيه والقائمة مثلها والشقة بأسمها والميكروباص مهرها.

التقى المحامي حسام الجيوشى "أحمد زاهر"، بجيجي "نرمين الفقى" زوجة رجل الأعمال عزازي "ماجد المصري" بمكتبها، وأبلغها بأن الغفير الشاهد الوحيد في قضية زوجها تم قتله، ومهما حاوله ملئ الفيلا بالحرس فأن ابنها سيقتل من محارب.

وتحدث حسام الجيوشي لنرمين الفقي بأنهم في مركب واحدة ويجب التعاون في القضية وعدم اللعب بمفردها، وطالبها بنصيبه في أموال العزازي، وحذرها من الغدر ستكون عواقبه وخيمة، وتركها وانصرف من مكتبها.

ويشارك فى بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

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