تشاك بولانيك إستوحى فكرة فيلم "Fight club" بعد تعرضه للضرب..و هذا ما إستنتجه بعد الحادثة

ميرنا وليد - بيروت - جاء المؤلف و الكاتب تشاك بولانيك لأول مرة بفكرة روايته "Fight club"، بعد تعرضه للضرب في رحلة تخييم، بعدما إشتكى لبعض المعسكرين القريبين من الصوت العالي للراديو الخاص بهم.



و عندما عاد إلى العمل، انبهر تشاك عندما وجد أن لا أحد سيذكر إصاباته أو يعترف بها، وبدلاً من ذلك يقول أشياء شائعة مثل "كيف كانت عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بك؟"، وتوصل بولانيوك إلى أن سبب رد فعل الناس بهذه الطريقة هو أنهم إذا سألوه عما حدث، فسيكون من الضروري وجود درجة من التفاعل الشخصي، ولم يهتم زملاؤه في العمل بما يكفي للتواصل معه على المستوى الشخصي.

و كان إعجابه الكبير بهذا "الحاجب" المجتمعي هو أساس بناء الرواية التي أصبحت في ما بعد أحد أفضل أفلام القتال على الإطلاق.

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