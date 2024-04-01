احتفلت عائلة الفنانة المغربية دنيا بطمة بعيد ميلادها الثالث والثلاثين، بينما لا تزال تقضي عقوبة حبسية لمدة عام في سجن الوداية بمراكش.

وتمّ إدانة دنيا بطمة بتهمة الابتزاز الإلكتروني من خلال حساب “حمزة مون بيبي” الذي كان ينشر صورًا وفضائح للمشاهير.

وفي غياب دنيا، نظمت عائلتها احتفالًا خاصًا بعيد ميلادها، تضمن الشموع، وكعكة كبيرة، وزينة، وورود، وصور لدنيا.

وتلقّت دنيا العديد من رسائل التهنئة من محبيها والمشاهير، الذين عبروا عن محبتهم ودعوا لها بالفرج.

كانت هذه تفاصيل خبر رغم تواجدها في السجن.. شاهد أسرة دنيا بطمة تحتفل بعيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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