بهذه الصورة.. دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها إيمي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: احتفلت النجمة دنيا سمير غانم بيوم ميلاد شقيقتها إيمي بطريقة مميّزة مع ابنتها كايلا.

ونشرت الفنانة المصرية عبر “إنستغرام” صورة تجمعها بشقيقتها وابنتها الصغيرة بملابس مشابهة باللونين الأبيض والأخضر وعليها شخصية الراحل سمير غانم، وفي الخلفية بوستر كبير للنجم الراحل مزيّنة ببالونات باللون الأخضر. وأرفقت الصور بالتعليق: “بحبكم أوي كل سنة وإنتم طيبين”.

ولفتت إيمي ودنيا الأنظار بملامحهما الطبيعية من دون مكياج وبإطلالتهما الناعمة، حيث تحرصان دائماً على الظهور بشكل عفوي والاحتفال من دون مبالغة.