- 1/3
- 2/3
- 3/3
ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني في إطلالتها الأخيرة على الجمهور من العاصمة الفرنسية باريس، وظهرت مرتدية معطف واسع باللون الأسود مع سروال جينز أزرق واسع، و و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجً مميزاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، و كانت تحمل بيدها حقيبة من دار أزياء Prada وصل سعرها إلى 5,400 دولار.
وكانت إحتفلت ماريتا الحلاني، بعيد ميلادها الـ27، وقد تم تداول صور حفل عيد الميلاد الذي غاب عنه زوجها كميل أبي خليل، ما أثار تساؤلات المتابعين حول عدم حضوره.
وقام كميل أبي خليل لاحقاً بنشر صورة لزوجته ماريتا الحلاني، من الاحتفال، وأرفقها بتعليق، قال فيه: "عيد ميلاد سعيد أميرتي. أكبر نعمة".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- ماريتا الحلاني تتألق بإطلالتها من العاصمة الفرنسية باريس.. و سعر حقيبة يدها سيفاجؤكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.