بالصور- ماريتا الحلاني تتألق بإطلالتها من العاصمة الفرنسية باريس.. و سعر حقيبة يدها سيفاجؤكم

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني في إطلالتها الأخيرة على الجمهور من العاصمة الفرنسية باريس، وظهرت مرتدية معطف واسع باللون الأسود مع سروال جينز أزرق واسع، و و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجً مميزاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، و كانت تحمل بيدها حقيبة من دار أزياء Prada وصل سعرها إلى 5,400 دولار.



وكانت إحتفلت ماريتا الحلاني، بعيد ميلادها الـ27، وقد تم تداول صور حفل عيد الميلاد الذي غاب عنه زوجها كميل أبي خليل، ما أثار تساؤلات المتابعين حول عدم حضوره.

وقام كميل أبي خليل لاحقاً بنشر صورة لزوجته ماريتا الحلاني، من الاحتفال، وأرفقها بتعليق، قال فيه: "عيد ميلاد سعيد أميرتي. أكبر نعمة".

