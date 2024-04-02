بالصور- روان بن حسين تتألق بجمالها العربي و تبهر الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الفنانة الكويتية روان بن حسين الجمهور بإطلالتها بلوك عربي مميز عبر حسابها الخاص، فقد إرتدت عباءة واسعة باللون البيج، مع رداء شفاف بغاية الأناقة مزين بحبات الكريستال، وربطت شعرها على شكل ذيل الحصان، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت نشرت روان بن حسين مقطع فيديو، ظهرت فيه في ملعب التينس أثناء ممارستها الرياضة، وهي ترتدي كروب توب ضيقاً باللون الزهري، وسروالاً ضيقاً بنفس اللون، وربطت شعرها على شكل ذيل حصان، وعلقت على المنشور بالقول: "النهايات يعني بدايات جديده … نسخة أسعد، نسخة أقوى، والنسخة الأفضل فقط، هالسنه انا مو بس انتهيت من الناس والقصص السلبية في حياتي، انتهيت من نسختي القديمة … روان الجديدة بأفضل وأقوى حلّه".

