شاكيرا تواعد لوسيان لافيسكاونت.. هذا ما كشفه أصدقاؤها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: أكّدت تقارير صحفية خبر مواعدة النجمة الكولومبية شاكيرا الممثل لوسيان لافيسكاونت، نجم مسلسل Emily In Paris الشهير، وذلك بعدما وقعت في حبّه أثناء تصويرهما الفيديو الموسيقي لأغنيتها الجديدة.

إلّا أنّ بحسب المصادر، تثير علاقتها هذه قلق أصدقائها المقرّبين الذين يخشون من أنّ الممثل يواعدها فقط من أجل الشهرة.

وعلى الرغم من أنّ الثنائي يتواعدان، أكّد مطلعون أنّ ارتباط الثنائي ليس وثيقاً، وهو ما يطمئن أصدقاء النجمة البالغة من العمر 47 عامًا، الذين يُقال إنّهم يخافون أن يكسر الممثل قلبها.

وقال أحد المصادر في حديث لموقع DailyMail.com حصريًا: “شاكيرا تريد بشدة الوقوع في الحب، لكن أصدقاءها يشعرون بالقلق لأنّ لوسيان تسلّق ببطء سلم المشاهير أثناء مواعدة نساء أقل شهرة من شاكيرا. النساء اللاتي كان برفقتهن مختلفات تمامًا. والآن يواعد شاكيرا، وهي تريد الحب”.

وتابع المصدر: “لكن أصدقاءها يخشون أنّه يريد فقط أن يعرف الناس اسمه وهي توفر له ذلك. إنّهما يتواعدان، ولكنهما ليسا منخرطين بشكل كبير مع بعض بعد”، مضيفاً: “إنّها تواعد شخصاً يخشون أن يكون لعوباً وسوف تحترق في نهاية المطاف”.

وكانت أخبار مواعدة الثنائي قد بدأت بعد ظهور لوسيان في الفيديو الموسيقي لأغنية “Puntería”، حيث ظهر النجم البالغ من العمر 31 عاماً عاري الصدر وهو يداعب خدّ المغنية الكولومبية ويقبّلها على خدّها.

كما تزايدت حدّة الإشاعات الأسبوع الماضي، بعدما شوهدا معاً ليل الثلثاء في مدينة نيويورك، حيث خرجت النجمة الكولومبية برفقة لافيسكونت لتناول العشاء في مطعم “كاربوني”، وذلك بعد أدائها المفاجئ في تايمز سكوير.