ابنة نيللي كريم تفاجئها برأيها مع عرض مسلسل “فراولة”

تحدّثت الممثلة المصرية، نيللي كريم، عن مسلسل “فراولة” الذي انطلق عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، بالاضافة الى رأي ابنتها بالعمل.

ولفتت نيللي ان إبنتها قالت لها أنها تحبّها جدًا في الأعمال الدرامية، فردّت عليها بالقول”هو لازم أنكّد عليك، أعطيني فرصة كي أتنفس”.

“نيللي” التي تحدّثت عن شخصيّة فراولة في لقاء مع “إي تي بالعربي” حيث أشارت أن أحياناً تشعر بأحاسيس كأن تقرّر ان لا تذهب الى مكان معين لكن ليس بشكل مبالغ به كشخصية فراولة، مشيرةً ان علم الطاقة يرتبط بشكل او بآخر مع بعض المصطلحات القديمة والموروثة عن الأجداد والتي يتم استخدامها في حياتنا العادية التي تتعلّق بالحسد.

وأشارت نيللي ان ردّ فعل الجمهور على المسلسل كانت منقسمة، منهم من رحبّوا بعودتها الى عالم الكوميديا ومنهم توقّعوا منها مسلسل عميق وفيه أحداث درامية حزينة. مضيفة “يبدو أن الناس يحبون المعاناة جدًا”.

وعن كيفية تحضيرها لشخصية “فراولة”، أشارت نيللي أنها لم تتحضّر كثيرًا للشخصية، لكن شاهدت بعض الفيديوهات لأشخاص يتحدثون عن الطاقة في بعض البرامج.

خلال اللقاء أيضاً أشارت نيللي ان عبد الحكيم الذي لعب دور المدير الصيني لشركة الطاقة التي تعمل فيها “فراولة” يتحدّث العربية بشكل ممتاز فأذهلها، مؤكدة على إحترافية جميع فريق العمل. كما عبّرت عن سعادتها بلقاء المدرب المصري رضا عبد العال للمرة الأولى والذي شارك كضيف شرف في احد حلقات المسلسل، مؤكدة على محبتها الكبيرة للاعب محمد صلاح في عالم كرة القدم.

تجدر الإشارة الى ان نيللي كريم تحرص على مشاركة أراء جمهورها بالمسلسل عبر “ستوري” صفحتها الخاصة على انستغرام.

مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد علي وإنتاج شركة “sky limit” للمنتج أحمد دسوقي وبطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف.