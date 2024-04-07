أحمد سليم يغادر بيروت عائداً إلى مصر بعد تصويره كليبات جديدة-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - غادر الفنان المصري أحمد سليم بيروت متوجهاً إلى مصر وذلك بعد قضاء فترة لا بأس بها في لبنان لتصوير عدد من كليبات أغنياته الجديدة.



وشارك سليم صورة له من مطار بيروت الدولي وصور أخرى جمعته بالممثلة المصرية هدى الإتربي واللذين ترافقا على متن الطائرة نفسها ، وأرفق الصورة الأولى بتعليق جاء فيه :"العودة إلى مصر بعد تصوير 4 كليبات".

وكان أعلن سليم عن انتهائه من تصوير كليب أغنية "قلبي دايب" وهي أغنية جديدة من المفترض أن يطرحها قريباً لكنه لم يحدد موعداً لإطلاقها مشاركاً صورة له مع المخرج اللبناني فادي حداد الذي تعاون معه في جميع أعماله التي صورها في بيروت ، معلقاً :"انتظروا حاجات حلوة إن شاء الله"

إشارة إلى أن آخر أعمال سليم الغنائية كانت أغنية "قمر" التي صورها على طريقة الفيديو كليب وهي من كلماته والحان عمرو صفاء وتوزيع محمد عبد الودود والإخراج لـ فادي حداد.

