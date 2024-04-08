في ذكرى “المطلقة”.. كارول سماحة: “لا زلت صالحة للحب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استذكرت النجمة اللبنانية كارول سماحة أغنيتها الشهيرة “المطلقة” بمناسبة مرور خمس سنوات على طرحها.

ونشرت كارول مقطع من كليب “المطلقة” عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلّقت قائلةً: “منذ خمس سنوات سرقت المطلقة قلوبنا، واليوم ما زلت أقول: لا زلت صالحةً للحب”.

تلقي كارول سماحة في هذا العمل قصيدة من كلمات علي المولى تختتمها بمقطع غنائي يحمل توقيع المؤلف الموسيقي ميشال فاضل، في رسالة إجتماعية سامية ترفع بها صوت كل امرأة مطلقة، تعيش تحت حكم مجتمع ينبذها ويتعامل معها بنظرة دونية.

على صعيد آخر، تستقبل كارول سماحة عيد الفطر السعيد مع جمهورها المصري والعربي في منطقة شرم الشيخ في مصر.

وتُحيِّ كارول سماحة حفل عيد الفطر مساء الخميس في الحادي عشر من نيسان/ أبريل في “سوهو سكوير” في شرم الشيخ.

وتُقدم كارول سماحة في حفل العيد مجموعة منوعة من أغنياتها القديمة والجديدة ومنها أغنيتها الجديدة “بوسة” التي صدرت مؤخرا.

وحققت أغنية “بوسة” 3,5 مليون مشاهدة بعد أكثر منشهر من طرحها عبر قناة كارول سماحة الرسمية على اليوتيوب.