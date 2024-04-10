مارغو روبي تتخلى عن شعر “باربي” الأشقر.. ما اللون الجديد الّذي اعتمدته؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوهدت النجمة الأميركية مارغو روبي يوم الإثنين الفائت في موقع تصوير فيلمها الجديد A Big Bold Beautiful Journey، بعد تخليها عن شعر “باربي” الأشقر المميز.

وظهرت روبي، وفق ما جاء في مجلة “بيبول” الأميركية، بشعر طويل أشقر وعسلي وغرة ناعمة أسفل حاجبيها مباشرةً.

ويُمثل فيلم روبي المرتقب الّتي ستلعب فيه دور البطولة إلى جانب الممثل الإيرلندي كولين فاريل، أول مشروع تمثيلي كبير لها منذ عرض فيلم “باربي” عام 2023.

ووُصفت حبكة الفيلم الجديد الّتي لم يتّم الكشف عنها بـ “الخيالية”، إذ تروي قصة شخصين غرباء والرحلة المذهلة الّتي تربطه بينهما.