فيروز كراوية تطرح أحدث أغانيها "الحلو ماشي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أطلقت الفنانة فيروز كراوية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات يوتيوب أغنيتها الجديدة "الحلو ماشي".

الأغنية من كلمات الشاعر الراحل مُهاب نصر وألحان فيروز كراوية وتوزيع موسيقي للفنان السكندري أيمن عصفور.

وفي بيان صحفي، قالت عنها فيروز إن الأغنية مكتوبة بأسلوب يحاكي عالم الطقطوقة الغنائية ولكن بصورة معاصرة، لذلك حرصت على أن يكون الشكل الموسيقي الذي تقدم به ملائم ومفاجىء: "لجأت للفنان أيمن عصفور ومجموعته الموسيقية بالإسكندرية لندخل في مغامرة في أسلوب التوزيع والتسجيل على النمط القديم، إذ نقوم بتسجيل الأغنية معا، المطربة والفرقة، بالآلات الحية في نفس الوقت والمكان، بعيدا عن نظام التراكات السائد، والذي يقوم كل عازف بالتسجيل منفردا ثم يقوم مهندس الصوت بجمع التراكات وتنفيذ الأغنية في شكلها النهائي".

وتضيف فيروز أن هذه التجربة تحمل روحا مختلفة تماما نتيجة التفاعل الحي بين المطربة والموسيقيين، على غرار نظام التسجيل في العصور الأقدم مع فرقة أقرب للتخت التقليدي، دون الاستعانة بمؤثرات الكترونية أو صوتية ودون قطع وإعادات للوصول لنسخة منمقة للتسجيل.

وتابعت "سجلنا كما كانت الست أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب وأجيالهم من المطربين يسجلوا، نعيد الأغنية معا أكثر من مرة ثم نختار أفضل نسخة وصلنا لها بالأداء الحي دون قص ولزق".

وانتهت فيروز كراوية من تسجيل عدد من الأغاني التي تستعد لإطلاقها في الشهور المُقبلة.