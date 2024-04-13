العثور على رأس بشري يشعل قضية مقتل زوج فنانة مغربية شهيرة

عادت قضية الاعتداء والقتل المروعة التي تعرض لها زوج الفنانة المغربية ريم فكري إلى الواجهة مرة أخرى، بعد ظهور تقارير إعلامية محلية تفيد بعثور غواصين متطوعين في نهر أبي رقراق بالرباط على جثة رجل يُعتقد أنه الضحية رضا فرس، الذي تعرض لاختطاف وتعذيب قبل أن يلقى حتفه.

وتواصل السلطات المغربية والطب الشرعي جهودهما للكشف عن هوية الجثة التي تم العثور عليها، ومن ثم تأكيد أو نفي صلتها بالقضية التي أثارت اهتمام الرأي العام المغربي.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر فبراير الماضي، حين تلقت الشرطة في مدينة الدار البيضاء بلاغًا بخطف الضحية من قبل مجهولين في سيارة رباعية الدفع أمام منزله. وتم اتخاذ إجراءات التحقيق القضائي تحت إشراف النيابة العامة.

وأسفرت التحقيقات عن اعتقال المشتبه به الرئيسي المعروف بلقب “التوربو”، الذي شارك في تنفيذ الاعتداء وعملية الاحتجاز والتعذيب التي أدت إلى الوفاة. وتم اعتقال مساعديه أيضًا تباعًا. تم بعد ذلك البدء في عملية البحث عن أجزاء الجثة بعد اعتراف المشتبه بهم بتقطيعها والتخلص منها في نهر بضواحي الرباط.

وفي بداية التحقيقات، اتهم والد الضحية الفنانة ريم فكري بالضلوع في قتل زوجها. وأشار في تصريحاته للإعلام المغربي إلى أنها دخلت المنزل أثناء فترة اختفاءه وبالتعاون مع والدتها، قامت بسرقة كل المال الذي تركه زوجها في المنزل. وأكد أنها كانت تعلم بما يجري وقامت ب encyclopedias التستر على الجريمة.

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