بالصور – ابنة دوللي شاهين كبُرت وباتت شابة مختلفة تمامًا… هل تشبهها؟

كتب امير فتحي في السبت 13 أبريل 2024 05:17 مساءً - في ظهور إعلامي نادر، تحدثت نور ابنة دوللي شاهين، عن شروطها في عريسها المستقبلي، بعدما تبلغ السن المناسب للزواج، وكذلك رأي والدتها فيه.

وبسؤال دوللي شاهين عن شروطها في عريس ابنتها، قالت: «أنا مش هشترط» بينما قالت نور فجأة: «أنا اللي عندي شروط»، لتؤكد دوللي أنها تعلم ابنتها حقوقها من الآن، فهي عمرها الحالي 13 عام ونصف العام.

ابنة دولي شاهين تشاركها حوار صحفي مصور

وتابعت ابنة دوللي شاهين: «أنا هستعين برأي ماما برضو لأنها عندها خبرات عني ولو رفضت عريس هسيبه في وقتها لأن دي أمي وأعمل أي حاجة علشانها وأنا بحبها جدا من كل قلبي».

وحول علاقتها مع والدتها، قالت نور إنها تحرص على تصميم كروت لها وإهداء رسومات لها في المناسبات والأعياد.

نور ابنة دولي شاهين

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع هذا الظهور الافت ولاحظوا التغيير الكبير في ملامح نور بعدما كبُرت وبات جمالها واضحاً بشعرها الطويل، وسُمرة بشرتها الناعمة، وانقسمت التعليقات بين من رأى أنها تشبه في بعض الملامح والدتها، ومن اعتبر أنها تشبه والدها ولا يمكن تشبيهها بدوللي لأنها تغيرت بعد عمليات التجميل.

يُذكر ان نور هي الابنة الوحيدة لدوللي شاهين من زوجها الثاني باخوس علوان الذي تزوجته عام 2009 وانفصلت عنه عام 2014.

دوللي شاهين تحتفل بكليبها

احتفلت الفنانة دوللي شاهين، بكليبها الجديد الذي يحمل اسم ست البنات، في إحدى الكافيهات بمنطقة حدائق الأهرام، بعدما انتهت من تصويره مؤخرا.

وشهد حفل كليب دوللي شاهين، حضور صناع الكليب، وعرض له عبر شاشة عرض، معلنة عن طرحه رابع أيام عيد الفطر المبارك.

كليب دوللي شاهين الجديد

كشفت الفنانة دوللي شاهين، موعد طرح أغنيتها الجديدة ست البنات، التي انتهت من تصويرها خلال الفترة الماضية على طريقة الفيديو كليب.

وقالت دوللي شاهين في تصريحات صحفية، إنه ينتظر طرح كليب ست البنات، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ثالث أو رابع أيام عيد الفطر المبارك.

كليب ست البنات

الأغنية من كلمات أحمد الشاعر وألحان مادو فتحي، وتوزيع أحمد عبد العزيز والمخرج مؤمن يوسف، وتبدأ رحلة المونتاج تمهيدآ لعرضه قريبآ

أعمال دوللي شاهين

انتهت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين من تصوير فيلم «ميناتيل»، الذي من المقرر عرضه قريباً في صالات السينما، وهو من بطولة دوللي شاهين، وأحمد سلامة، وابرام سمير، ومحمد عظيمة، وإخراج احمد صالح.

أغاني دوللي شاهين

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة دوللي شاهين، أغنية «حوش الدلع» وأغنية«حكاية بن»، وأغنية «حبيبتي يا أمي» وأغنية «الملكة QUEEN»، التي طرحتهم عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب.

يقول مطلع الأغنية: حوش الدلع “يا حبيبي أهدي وروق بطل تبقى كده افوش، بتتفزلك ليه يا عينيا ما فيكك بقي مكشوف، دي دماغك فاضية وجيبك فاضي كلامك ده فنكوش، عاملي فيها متدلع لاء حوش”.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »