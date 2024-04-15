روبرتو كافالي: كم بلغت الثروة التي جمعها المصمم من علامته التجارية الخاصة؟

كان روبرتو كافالي واحدًا من أشهر مصمّمي الأزياء الإيطاليين في العالم وتوفي عن عمر يناهز ٨٣ عامًا في ١٢ نيسان/أبريل ٢٠٢٤ وكان نمط الطباعة الغريب الذي صمّمه كافالي واحدًا فقط من إبداعاته، كما كان مسؤولاً أيضًا عن مظهر الجينز الرملي.

ما هي الثروة الصافية المقدرة لروبرتو كافالي؟

خلال حياته المهنية، أنشأ كافالي دار الأزياء الفاخرة الخاصة به حيث شملت جميع إنتاجاته من بيع الملابس والإكسسوارات الجلدية والعطور والمجوهرات وتطوير مشاريع التصميم الداخلي للمباني الراقية.

تمّ بيع العلامة التجارية وشركة Roberto Cavalli إلى صندوق الاستثمار الإيطالي Clessidra SGR في عام ٢٠١٥، مع تولي جيان جياكومو فيراريس منصب الرئيس التنفيذي.

خلال بداياته في أوائل السبعينيات، توصّل كافالي إلى إجراء للطباعة على الجلد وبدأ بعد ذلك في صنع مواد مختلفة حصل على براءة اختراع لها لاحقًا.

تغيّر كل شيء عندما ظهر لأول مرة بهذه التقنيّات في باريس وتلقى طلبات العمولة من بيير غاردان وهيرميس وبعد نجاح تصاميمه، افتتح كافالي أول متجر له في سان تروبيه.

في عام ١٩٩٤، ذهب كافالي إلى أسبوع الموضة في ميلانو ليعرض للمرة الأولى إحدى أكثر القطع تأثيرًا، وهي الجينز الرملي، ما دفع المصمم الإيطالي إلى إطلاق الأحذية وحقائب اليد، بالإضافة إلى النظّارات والملابس الداخلية والمجوهرات والعطور.

وبحلول عام ٢٠٠١، كانت علامة كافالي التجارية موجودة بالفعل في ثلاثين دولة، وافتتحت أول مقهى لها في فلورنسا.

في عام ٢٠١٦، تم تعيين رئيس فيرساتشي السابق جيان جياكومو فيراريس رئيسًا تنفيذيًا للشركة وقام بهذه الخطوة لإعادة العلامة التجارية إلى جذورها التوسكانية ونقل المقر الرئيسي من ميلانو إلى عثمانورو.

باختصار، تقدّر ثروة روبرتو كافالي بـ ٥٠٠ مليون دولار.