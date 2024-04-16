شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم على مشرف الأسلحة فيلم "Rust" بالسجن لمدة 18شهرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حُكم على مشرف الأسلحة في موقع تصوير فيلم Rust هانا جوتيريز ريد، 26 عامًا، بالسجن لمدة 18 شهرًا، إذ أنه في 21 أكتوبر 2021 في سانتا في، نيو مكسيكو، قُتلت المصورة السينمائية هالينا هاتشينز بالرصاص وأصيب المخرج جويل سوزا أثناء تصوير الفيلم، عندما انطلقت طلقة حية من مسدس يستخدمه الممثل العالمى أليك بالدوين.

وكانت هانا جوتيريز، التي عملت كصانعة ومشرفة أسلحة في الفيلم، قد مثلت للمحاكمة بتهمة القتل غير العمد، والتي أقرت ببراءتها، ومع ذلك في مارس الماضى، أدانتها هيئة المحلفين، لكنها وجدت أنها غير مذنبة بالتلاعب بالأدلة.

ومن المقرر أن تتم محاكمة بالدوين بنفس التهم في يوليو المقبل، حيث قالت القاضية ماري مارلو سومر إن جوتيريز ريد لم تظهر أي ندم لأنها حكمت عليها بأقصى عقوبة ممكنة على الجريمة.

قالت القاضية: "أنت وحدك حولت سلاحاً آمناً إلى سلاح فتاك، لكن بالنسبة لك، ستكون السيدة هاتشينز على قيد الحياة، وسيكون للزوج شريكته، وسيكون للصبي الصغير والدته".

كما قدمت والدة هاتشينز، أولجا سولوفي، وشقيقتها سفيتلانا زيمكو، إفادات مسجلة مسبقًا للمحكمة في مقاطع فيديو تم تصويرها في أوكرانيا، حيث يعيشون، وقالت سولوفي متحدثة باللغة الأوكرانية: "لقد دمر يوم وفاتها حياتي بأكملها، إنه لأمر مؤلم أن ترى طفلها ينمو بدون والدته".

وقالت جوتيريز ريد في بيان مُعد مسبقًا إن "قلبها يتألم" لعائلة هاتشينز، مضيفة أنها "شعرت بالحزن من الطريقة التي قامت بها وسائل الإعلام بإثارة مأساتنا المؤلمة وصورتني على أنني وحش كامل".

قالت جوتيريز: "عندما عملت فى Rust، كنت صغيرة وساذجة، لكنني أخذت وظيفتي على محمل الجد بقدر ما أعرف كيف أفعل ذلك، وعلى الرغم من عدم وجود الوقت المناسب والموارد والموظفين المناسبين، عندما أصبحت الأمور صعبة، بذلت قصارى جهدي للتعامل معها، خاصة وجدتني هيئة المحلفين مخطئًة جزئيًا في هذه المأساة الفظيعة، ولكن هذا لا يجعل مني وحشا، هذا يجعلني إنسانًا"، وتعتزم جوتيريز ريد استئناف الحكم.