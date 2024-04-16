بالصور.. أسرة شيرين سيف النصر تستقبل العزاء بحضور نجوم الفن والإعلام في الحامدية الشاذلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبدالناصر:

استقبلت عائلة الراحلة شيرين سيف النصر عزائها الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء بمسجد الحامدية الشاذلية في منطقة المهندسين بحضور نجوم الفن والإعلام وشخصيات عامة.

وتوافد عدد كبير من النجوم والإعلاميين على عزاء الراحلة شيرين سيف النصر منهم الفنان أشرف زكي، الفنان أيمن عزب، الفنان محمد أبو داود، الكاتب والإعلامي محمد الغيطي، الإعلامي طارق علام.

وحرص عدد كبير من النجوم والإعلاميين على نعي الفنانة الراحلة منهم الفنان محمد فؤاد، الراقصة دينا، الفنانة درة، الفنانة غادة إبراهيم، الفنانة دنيا عبد العزيز، الفنان تامر عبد المنعم، الإعلامية هبة الأباصيري، الفنان محمود البزاوي وآخرون.

وكشف عن خبر الوفاة شريف سيف النصر الأخ غير الشقيق للفنانة المعتزلة وكتب عبر حسابه بتطبيق "فيسبوك": "توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر، تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، وتقتصر المراسم على ذلك بدون عزاء طبقًا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون".

اقرأ أيضا:

السقا وآسر ياسين وهند صبري.. معلومات عن فيلم السرب" مع اقتراب عرضه

رغم وصيتها.. تعرف على موعد عزاء الفنانة شيرين سيف النصر