تعرف على مواعيد عرض فيلم "نورة" السعودي في كان السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تشهد فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام العرض العالمي الأول للفيلم السعودي "نورة" والذي يعرض ضمن مسابقة "نظرة ما".

ويعرض الفيلم خلال 3 أيام من الفعاليات وهم 23 و24 و25 مايو وسط حضور فريق العمل وعلى رأسهم المخرج توفيق الزايدي.

تدور أحداث فيلم "نورة" في إطار درامي بفترة التسعينيات بالمملكة العربية السعودية حول "نورة" التي تعيش في إحدى القرى النائية وتتغير حياتها عندما يصل أحد الأشخاص الذي يعيد إثارة شغفها بالفن، ويشارك ببطولة الفيلم الممثل السعودي يعقوب الفرحان، الممثلة ماريا بحراوي، الممثل عبدالله السدحان، تأليف وإخراج توفيق الزايدي بالتعاون مع الممثل وكاتب السيناريو الاسكتلندي ستيفن ستراكان.

ويعد فيلم "نورة" هو أول تجربة روائية طويلة للمخرج وكاتب الأفلام السعودي توفيق الزايدي، والفيلم هو أول فيلم فيلم سعودي يتم اختياره ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي.

يذكر أن مهرجان كان السينمائي الدولي يقام في الفترة من 14- 25 مايو.

اقرأ أيضا:

جوري بكر بعد طلاقها: "استحملت اللي مفيش جبل يستحمله"