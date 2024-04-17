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اعرف أغرب تعليق من روبرت داوني جونيور عن تحضيره لـ Oppenheimer

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القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل العالمى روبرت داوني جونيور إن التحضير لدوره في فيلم Oppenheimer  للمخرج كريستوفر نولان كان مثل "انتقاء فضلات الذباب من الفلفل".

في شهر مارس الماضي، فاز داوني جونيور بأول جائزة أوسكار لأفضل ممثل مساعد عن دور المسؤول الحكومي المتلاعب لويس شتراوس في الفيلم.

ومن ثم قام الممثل بمقارنة الدقة الفنية المطلوبة منه في هذا الدور مع المتطلبات المختلفة التي واجهها أثناء تصوير الدراما الكوميدية السوداء الجديدة The Sympathizer على قناة HBO، والتي شارك في تأليفها مخرج Oldboy بارك تشان ووك.

حيث صرح داونى جونيور قائلا:"كنت أعلم أن لعب دور شتراوس، في Oppenheimer ، سيكون مثل التقاط فضلات الذباب من الفلفل،  سيكون صارمًا للغاية، ولكنه محرر من خلال قيوده الضمنية المتنوعة".

وتابع جونيور:"لذلك كان لدي شعور بأن Sympathizer، سيكون بمثابة الاسترخاء بالنسبة لي."

جاء فوز داوني بجائزة الأوسكار عن فيلم Oppenheimer  مع ترشيحه الثالث: فقد سبق له أن تلقى ترشيحات عن فيلم Chaplin عام 1992 وفيلم Tropic Thunder عام 2008.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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