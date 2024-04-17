شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أغرب تعليق من روبرت داوني جونيور عن تحضيره لـ Oppenheimer والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل العالمى روبرت داوني جونيور إن التحضير لدوره في فيلم Oppenheimer للمخرج كريستوفر نولان كان مثل "انتقاء فضلات الذباب من الفلفل".

في شهر مارس الماضي، فاز داوني جونيور بأول جائزة أوسكار لأفضل ممثل مساعد عن دور المسؤول الحكومي المتلاعب لويس شتراوس في الفيلم.

ومن ثم قام الممثل بمقارنة الدقة الفنية المطلوبة منه في هذا الدور مع المتطلبات المختلفة التي واجهها أثناء تصوير الدراما الكوميدية السوداء الجديدة The Sympathizer على قناة HBO، والتي شارك في تأليفها مخرج Oldboy بارك تشان ووك.

حيث صرح داونى جونيور قائلا:"كنت أعلم أن لعب دور شتراوس، في Oppenheimer ، سيكون مثل التقاط فضلات الذباب من الفلفل، سيكون صارمًا للغاية، ولكنه محرر من خلال قيوده الضمنية المتنوعة".

وتابع جونيور:"لذلك كان لدي شعور بأن Sympathizer، سيكون بمثابة الاسترخاء بالنسبة لي."

جاء فوز داوني بجائزة الأوسكار عن فيلم Oppenheimer مع ترشيحه الثالث: فقد سبق له أن تلقى ترشيحات عن فيلم Chaplin عام 1992 وفيلم Tropic Thunder عام 2008.