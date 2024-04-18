بعد تعرضه لوعكة صحية.. 10 معلومات عن الفنان سامح الصريطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تعرض الفنان سامح الصريطي لوعكة صحية مؤخرًا، نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات للاطمئنان على حالته الصحية، والتي مكث فيها لإجراء التحاليل الطبية والفحوصات اللازمة.

وغادر سامح الصريطي المستشفى بعد تماثله للشفاء، والتأكد من استعادة عافيته نتيجة الإصابة بدور أنفلونزا شديد.

وأثارت الوعكة الصحية للفنان سامح الصريطي، قلق جمهوره ومحبيه الذين تمنوا له الشفاء العاجل.

ونستعرض لكم 10 معلومات عن الفنان سامح الصريطي في السطور التالية:

- سامح الصريطي مواليد مارس عام 1951.

- التحق بفرقة أنغام الشباب في المسرح الغنائي.

- تزوج سامح الصريطي من الفنانة الراحلة نادية فهمي ورزق منها بابنتين هما "آية" و "ابتهال".

- قدم العديد من الأعمال الفنية المميزة على المستوى السينمائي والدرامي.

- من أبرز أعماله المسرحية: "بيت في الهواء، معقول؟ لا معقول، ودرويش يتألق فرحا".

- من أبرز أعماله مسلسلاته: "الاختيار، حب عمري، لعنة كارما، مملكة الغجر، أزمة نسب، السيدة الأولى، أزمة سكر، وجميلة".

- من أبرز أعماله السينمائية: "ملاكي اسكندرية، خيانة مشروعة، الرهينة، حين ميسرة، اللي بالي بالك، شارع 18، بوبوس، وأدرينالين".

- كانت آخر أعماله الدرامية التي شارك فيها في شهر رمضان 2023 مسلسل "جميلة" مع النجمة ريهام حجاج.

- تعرض سامح الصريطي لجلطة في القلب وخضع لعملية جراحية مؤخرًا.

- أعلن سامح الصريطي مؤخرًا زواجه من المطربة المعتزلة حنان.

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