بالصور.. هكذا احتفل متحف النوبة فى أسوان باليوم العالمي للمتاحف

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

احتفل متحف النوبة فى محافظة أسوان، اليوم السبت، باليوم العالمي للمتاحف الذي يوافق 18 مايو من كل عام.

وقالت ثناء حسن مديرة المتحف، إن المتحف استقبل اليوم الزوار المصريين بالمجان، موضحة أن قسم التربية المتحفية نظم اليوم ندوة عن التراث النوبي حاضر فيها أحمد عيسى مدير التراث الحضاري بالمتحف، وكذلك ورشة عمل للأطفال عن تدوير المخلفات و النحت بالطين الأسوانى وأعمال الخرز تحت إشراف سمية مدير قسم التربية المتحفية.

يأتي فتح المتاحف المصرية مجانًا للزوار في هذه المناسبة، في إطار إستراتيجية قطاع المتاحف المصرية للمشاركة في جميع الفعاليات والمناسبات التراثية والثقافية المحلية والدولية، ضمن خطتها لرفع الوعي الأثري والثقافي والسياحي لدى جميع جمهوره من الزائرين واستقطاب جميع أفراد المجتمع المصري بمختلف أطيافه وفئاته العمرية.