بالفيديو: الملحن والموسيقار محمد المغيص يروي قصة شراء أول كمنجة وأول عود بالتقسيط

شارك الملحن محمد المغيص قصة شراء أول “كمنجة” وأول “عود” بالتقسيط.

وفي حديثه في برنامج “وينك”، أعرب المغيص عن حبه للموسيقى منذ صغره، ولا سيما في المرحلة الابتدائية. وقد تحدث قائلاً: “اشتريت أول كمنجة بقيمة 70 ريال، واشتريت أيضًا عودًا بالتقسيط، حيث دفعت 30 ريالًا من ثمنه في البداية، والباقي تم سداده على فترات”.

وأضاف: “كنت مصرًا على شراءها، وكانت والدتي تقول لي: ‘أنت مجنون بشراء عودٍ بقيمة 70 ريالًا'”.

ثم أكمل قائلاً: “كانت الموسيقى هواية تسري في دمي، وكنت أعشقها بشغف وحماسة لدرجة أنني كنت أحتضن الكمنجة أثناء نومي”.

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