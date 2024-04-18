بعد أزمة سياراتهم الفارهة .. كم حقق كليب الثلاثي عمر كمال وبيكا وشاكوش "أنا في البلد عضمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تعرض الثلاثي المثير للجدل المطرب عمر كمال، ومؤديا أغاني المهرجانات حسن شاكوش وحمو بيكا، لانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل، بسبب كليب أغنية "أنا في البلد عضمة ".

وظهر الثلاثي عمر، وشاكوش، وبيكا في كليب الأغنية بسيارات فارهة تحمل لوحاتها المعدنية حروف أسمائهم.

ومع تزايد حدة الانتقادات، دخل فيديو كليب "أنا في البلد عضمة" قائمة المحتوى الموسيقي الأعلى استماعا، على موقع يوتيوب، واحتل المركز الثالث.

وحقق الكليب ما يزيد عن 2 مليون و 938 ألف مشاهدة، عبر القناة الرسمية لمؤدي أغاني المهرجانات حسن شاكوش.

المطرب عمر كمال، نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، مقطع فيديو عن ظهوره بسيارة الفارهة، تحمل حروف اسمه في الكليب..

وقال عمر، : "لما كنت بشتغل في الشركة الألمانية، واقف على رجلي 12 ساعة في الأمن والحراسة، عمري ما قلت كلمة اشمعنى، وكنت بتعامل مع الناس بشكل جيد جدا".

وتابع، :"ولما كنت شغال في بنزينة كنت بجمع الجنيه والاتنين جنيه، التبس بتاعي عشان مكنش ليا قبض، وشغال بالتبس بس، ولما كان يخش عليا عربية ماركات عالية مابقولش أمه اللي جيباها له وبقول الحمد لله، ومكنتش بقول اشمعنى أبدًا وكنت بقول الحمد لله".