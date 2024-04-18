شكرا لقرائتكم خبر عن خالد شباط عن دوره في عتبات البهجة: لا يشبهني والشخصية جديدة عليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان خالد شباط عن كواليس شخصية "عمر" التي قدمها في مسلسل عتبات البهجة، الذي عرض في النصف الأول من موسم دراما رمضان المنقضي.

وقال إن شخصية عمر جديدة كلية عليه، كما أنها لا تشبه شخصيته، مشيرا أن عمر شخص حساس للغاية، يرى أن لديه وجهة نظر، وهو ما خلص صراع الأجيال بينه وبين جده، خاصة أنه لا يوجد له عائلة بعد وفاة والده ووالدته، ويحاول طول الوقت في إثبات رجولته، وأنه غير فاشل كما كان يسمع من جده، لذلك يشعر الجمهور طوّال الوقت بأن هناك "كهرباء" ستنشأ بينهما.

وكان تحدث خالد شباط عن وقوفه امام النجم يحيى الفخراني قائلا: "الفنان يحيى الفخراني تاريخ كبير، والوقوف أمامه بالتأكيد بالنسبة ليّ هي تجربة الحصول على الخبرات والتعلم من هذه الموهبة الكبيرة" مشيرا: "أنا اتذكر جيدًا اللقطة الأولى للدكتور يحيى الفخراني وهو مشهد استعداده للذهاب للأوبرا في مسلسل "أوبرا وعايدة"، ومنذ صِغري وأنا أشاهد جميع أعماله ومشاهده، وهذا الأمر شجعني لأكون ضمن عتبات البهجة".

مسلسل عتبات البهجة قام ببطولته كل من: يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.