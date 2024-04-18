شذى تردّ على منتقدي أغنيتها الجديدة “إخلع”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت الفنانة شذى أحدث أغنياتها والتي تحمل عنوان “اخلع” لتتفاجأ بحملة انتقادات قاسية يشنّها الجمهور على الاسم، حيث ربطه البعض ببوستر الأغنية والذي ظهرت فيه شذى كاشفةً عن إحدى كتفيها بعد إرخاء جانب من القميص الذي ترتديه.

وفي ردّها الأول على تلك الانتقادات، قالت شذى: “الأغنية تقصد إن واحدة بتقول لواحد اخلع، وفيه شوية لخبطة عليها من الجمهور بس أنا مبحبش أخذل جمهوري والحمد لله فيه ناس كتير فهمت الصح وماخدهاش بشكل آخر”.

وطرحت شذى أغنية “اخلع” بالتزامن مع حلول موسم صيف 2024، وهي من كلمات محمود كلازا، ألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع رامي نور.

من ناحية أخرى، كانت شذى قد شنّت هجوماً عنيفاً على المحلن عمرو مصطفى، بعدما وصف المطربين بأداة تؤدي ما يُكتب لها، إذ قالت عبر حسابها الخاص في “فيسبوك”: “طبعاً الكل عارف قد إيه أنا وعمرو أصحاب وإخوات، بس المرة دي عمرو خانه التعبير زي لما بتخونه تعبيراته كتير، والمطرب عمره ما كان مجرد أداة ومينفعش يتقال كلام زي ده من فنان بحجم وقيمة عمرو مصطفى، لأن المطرب قادر بأدائه وأسلوبه يوصّلك الفكرة والإحساس للناس كملحن أو يهبدهالك في الأرض بدليل فيه أغاني عبقرية لما غنّاها ناس أي كلام اتهبدت بيهم، فبلاش الكلام ده في التوقيت ده”.