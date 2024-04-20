آمال ماهر تُغني "أنا برضو الأصل" وتفاعل ضخم من الحضور

ياسر رشاد - القاهرة - تغنت الفنانة آمال ماهر بأغنيتها الشهيرة “أنا برضو الأصل” مع حضور حفلها المقام على أحد مسارح التجمع الخامس، وسط حضور كامل العدد

قدمت آمال ماهر الأغنية مع ترديد الحضور لكلماتها معها وعزف مميز من الأوركسترا الموسيقسة بقيادة المايسترو تامر فيضي.

كانت آخر الحفلات لآمال ماهر في مصر، خلال مشاركتها في ليالي مهرجان العلمين الكبرى في يوليو 2022، وشهد حضورًا كامل العدد، حيث كان يمثل عودة منتظرة لآمال ماهر بعد شائعات اجتماعية وصحية لاحقتها أثرت على ظهورها الفني.

كما شاركت في سهرة “ليالي سعودية مصرية” التي شارك فيها الكينج محمد منير والفنانة شيرين عبدالوهاب والفنان ماجد المهندس، حضرها وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني، رئيس الأوبرا السابق د. خالد داغر، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن والإعلام والرياضة، وأقيم الحفل على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

على الصعيد الغنائي طرحت آمال ماهر “ميني ألبوم ” حمل عنوان “أنا كويسة”، ضم 5 أغاني “أنا كويسة، أنا الحب، صاحبة عمري، الحكاية في مشهدين، كسبته الرهان”، وحقق ملايين المشاهدات عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى.

ألبوم آمال ماهر الجديد

أغنية أنا الحب الأعلى مشاهدة في ألبوم آمال ماهر

حصلت أغنية “أنا الحب” على الأعلى مشاهدة بين أغاني الألبوم، حيث اجتازت المليوني مشاهدة، وتقول كلماتها:

“بأقولهالك بأحبك حُب ما خطرشِّ علىٰ بالك وبيّا بجد وبحُبي هنيالك ومني حبيبي خُد بالك وما تسيبنيش بـ أقولهالك بحبك فوق ما يجي حبيبي في خيالك ولو تتعب أنا أتوجّع قوي بدالك ولو كله بِعد عنّك أنا أبقالك في حضني تعيش أنا الحُب اللي بتعيشهُ وبيعيشك ومش ممكن أخون ملحك ولا عيشك ومن غير شَك بأموت يا حبيبي في حنانك في حنانك وفي جنانك مع طيشك ماليش تاني ولا غيرك لاقيت فيه حد هنّاني وبـ أحمِد ربنا إنك ليّا علشاني ده إحساسك ده خلّاني معاك في سلام وبصراحة لاقيت الحب والحنّية والراحة روحك حلوة وخلِّت روحي مرتاحة ومديني في حياتك وقت ومساحة وحالنا تمام”.