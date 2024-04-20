دوللي شاهين تطلق أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "دوللي ست البنات"

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت الفنانة دوللي شاهين أحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل عنوان "دوللي ست البنات" عبر قناتها على "اليوتيوب".

تفاصيل أغنية دوللي ست البنات

وأغنية "دوللي ست البنات" من كلمات أحمد الشاعر وألحان مادو فتحي وتوزيع أحمد عبد العزيز.

وتقول كلمات الأغنية:

أنا اسمي دولي وحلوة كلي

ياما قالوا عني أنا الجامدة

بسكوتة طعمة وجمالها نعمة

بسبوسة قشطة على مانجا

أنا حلويات ست البنات

أنا ترندات ملكة جيلي

دا في الأساطير حكوا عني كتير

تغرق تتوه في تفاصيلي

من ناحية أخري، احتفلت الفنانة دوللي شاهين مؤخراً، بكليبها الجديد الذي يحمل اسم "ست البنات"، في إحدى الكافيهات بمنطقة حدائق الأهرام، بعدما انتهت من تصويره مؤخرًا، وهو من كلمات أحمد الشاعر وألحان مادو فتحي، وتوزيع أحمد عبد العزيز والمخرج مؤمن يوسف.

وشهد حفل كليب دوللي شاهين، حضور صناع الكليب، وعرض له عبر شاشة عرض، معلنة عن طرحه رابع أيام عيد الفطر المبارك، وشوقت متابعيها للكليب ببعض اللقطات الجريئة من الكواليس، حيث أنها قررت أن تصوره في إحدى المساحات الخضراء، وظهرت بشعر "كيرلي" أحمر.

ويقول مطلع الأغنية: "حوش الدلع يا حبيبي أهدي وروق بطل تبقى كده افوش، بتتفزلك ليه يا عينيا ما فيكك بقي مكشوف، دي دماغك فاضية وجيبك فاضي كلامك ده فنكوش، عاملي فيها متدلع لاء حوش".

كشفت الفنانة دوللي شاهين سبب اختفائها عن الأضواء فترة طويلة، خلال تصريحات سابقة، لتصدم الجمهور أنها تعرضت لتهديدات صريحة من فنانة مشهورة، أثناء تصوير فيلم لها، قائلة: " لقيتها دخلت عليا أوضتي وبتقولي أنا مش جاية اضايف بس بقولك أنا بطلة الفيلم ده مش انتي، وأنا زمان كنت بتخض وبسكت ".

وتابعت دوللي : " أنا كنت ماضية العمل ده وكنت البطلة وكان اسم دوللي شاهين معروف .. ولكن اتفاجئت بانها دخلالي أوضتي وبتهددني بعلاقاتها فاتخضيت من الموقف وسابتني ومشيت ".

وأوضحت دوللي شاهين أن تم التصالح بينها وبين هذه الفنانة التي لم تذكر إسمها، قائلة: " اتصالحنا بعد كدة لكن العمل باظ والصلح جه متأخر.. والفيلم اكتمل من غيري ومشاهدي اخدتها الفنانة دي وبعدها عملت x عليا في الشركة بتاعها وأي حد يطرح اسمي تقوله لأ ".

وتسعى دوللي شاهين للعودة مرة آخرى للسينما، إلا أنها تبحث عن عمل يتناسب مع اسمها، موضحة: " التواجد يمكن أن يتحقق من السوشيال ميديا ولكن العودة للسينما مش عايزة أرجع وخلاص مش زي ما قالوا صامت وفطرت على بصلة ".