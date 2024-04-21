شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومي للسينما يبدأ تصوير فيلم أبطال من دهب "أكتوبر 73" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر، البدء في تصوير الفيلم الوثائقي أبطال من دهب (اكتوبر 73) للمخرج شريف جابر سالم.

وأوضح مخرج الفيلم، أنه سعيد بالتعاون مع المركز القومي للسينما في إنتاج ملحمة جديدة من ملاحم انتصارات أكتوبر.

وتكشف أحداث الفيلم عن أسرار ومعلومات تخص الحرب الكيميائية، والأدوار التي قام بها رجال من دهب وهم أبطال الفيلم، والذين تحدثوا عن ذكرياتهم وبطولاتهم اثناء حرب اكتوبر، والادوار الهامة التي قاموا بها في ظل القيادة العليا للقوات المسلحة في ذاك الوقت .

وقامت الدكتورة قدرية سعيد بإعداد المادة العلمية للفيلم، كما يشارك بالفيلم كلاً من مدير التصوير "مينا منيس" مهندس الصوت "إسلام عبد السلام" مهندس الديكور "اشرف فاضل" مدير الانتاج "د/ جيهان ابراهيم" القائم بتسيير اعمال الادارة العامه الانتاج المخرجه / رانية محمود.



أبطال من دهب أكتوبر 73 أبطال من دهب أكتوبر 73



صناع أبطال من دهب أكتوبر 73 صناع أبطال من دهب أكتوبر 73