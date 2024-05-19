أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، وهي 20.1 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 03:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.