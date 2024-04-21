شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى فريد الأطرش وعبد الرحمن الأبنودى وصلاح جاهين وسيد مكاوى.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الأحد الـ21 من أبريل مع ذكرى أربعة أهم الأسماء التي أثرت في الحركة الفنية المصرية والعربية، بداية من الشاعر المبدع الكبير صلاح جاهين الذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم الموافق 21 أبريل من عام 1986 بعد رحلة عطاء كبيرة كتبت اسمه فى سجل المبدعين الذين لا يرحلون بموتهم ولكنهم يبقون بأعمالهم التى تعيش عبر الأجيال إلى الأبد.

أيضًا شهد نفس اليوم رحيل الموسيقار سيد مكاوي في عام 1997، والذى كانت تجمعه علاقة صداقة وطيدة مع صلاح جاهين.

في حين شهد نفس اليوم ذكرى ميلاد المطرب الراحل فريد الأطرش الذى يعد أحد أهم المطربين والملحنين في تاريخ الموسيقى العربية لما له من قيمة كبيرة وإرث فنى كبير.

أيضًا يشهد اليوم ذكرى رحيل الشاعر والكاتب الكبير عبد الرحمن الأبنودى الذى عرف بأشعاره الذى تغنى بها كبار المطربين، كما ساهم في أهم الأفلام بالسينما المصرية حينما كتب فيلمي "شيء من الخوف"، بالإضافة لفيلم "الطوق والإسورة".