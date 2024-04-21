شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم بنات ألفة لـ هند صبري اليوم في مهرجان أسوان لأفلام المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة فيلم "بنات ألفة" للنجمة هند صبري، وهو فيلم افتتاح المهرجان بعد اختيار تونس ضيفة شرف المهرجان في دورته الثامنة، وذلك في تمام الساعة 9 مساء.

وكان الفيلم قد بدأ سلسلة نجاحاته العالمية بمشاركته في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي وتوالت بعدها جوائزه العالمية الفيلم بطولة النجمة هند صبري ومن إخراج وتأليف كوثر بن هنية وإنتاج حبيب عطية ونديم شيخ روحه وتم تصويره في تونس العام الماضي.

والفيلم مستمد من قصة حقيقية لسيدة اسمها ألفة لديها أربع بنات وكيف ترى المخرجة والمؤلفة حياة هذه السيدة سينمائيا بطريقة تجمع بين الوثائقي والدراما كأنه فيلم وثائقي عن الفيلم نفسه.

وحضر حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولى للمرأة، فى دورته الثامنة، وزيرة الثقافة نيفين الكيلانى ووزيرة التضامن نيفين القباج ومايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والنجوم: هند صبري، غادة عادل، رانيا يوسف، ناهد السباعي، ريم البارودي، صبري فواز، أحمد فتحي، أحمد مجدي، المخرجة هالة خليل، أحمد وفيق وسوزان نجم الدين وغيرهم.

ومهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الثامنة يقام فى الفترة من 20 إلى 25 أبريل، وتونس ضيفة شرف هذه الدورة، وكرم المهرجان هذا العام، النجمة غادة عادل والنجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة هالة خليل، والدكتورة مني الصبان، والمونتيرة التونسية كاهنة عطية، والنجمة هند صبري.