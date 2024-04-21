شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقي وإيهاب فهمي أول حضور عقد قران المخرج إسماعيل فاروق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، كل من النجمة رانيا فريد شوقي، والفنانة هاجر الشرنوبي، والنجم إيهاب فهمي وزوجته ندي بهجت، والفنانة عبير منير والفنان محمد عز، أحمد بجة، عقد قران المخرج إسماعيل فاروق ونهي والي، فتاة من خارج الوسط الفني، المقام داخل مسجد محمد علي بمصر القديمة.

يذكر أن آخر أعمال المخرج إسماعيل فاروق هو مسلسل حق عرب، الذى عرض فى شهر رمضان المنقضى وحقق نجاحاً كبيراً، والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية في زمننا الحالي مع سيد المنطقة عبد ربه وهو رجل في السبعينات من عمره ويخافه الجميع، عبد ربه له أخ "عطوة" يكون دائماً بجانبه ويطيع أخاه الأكبر دائماً، وفى يوم من الأيام يكتشف عبد ربه أن أحد رجاله الثلاثة المقربين يخونه، وهنا يظهر عزت السويركى رجل شريف، عزت هو أقرب الناس إلى عبد ربه عندما يلتقى بصباح الجياش نعود إلى ماضٍ ملىء بالأحداث.



عقد قران المخرج اسماعيل فاروق (1)



عقد قران المخرج اسماعيل فاروق (2)



عقد قران المخرج اسماعيل فاروق (3)