شكرا لقرائتكم خبر عن وصول النجوم المصريين للسويد تمهيدا لانطلاق الدورة الـ14 لمهرجان مالمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق يوم غدٍ الإثنين أعمال الدورة الرابعة عشرة لمهرجان مالمو للسينما العربية، والمقرر إقامتها في الفترة ما بين 22 – 28 أبريل.

تكرم هذه الدورة المخرج المصري خيري بشارة، وتمتاز بعروض الليالي العربية في عدة مدن سويدية إلى جانب العاصمة الدنمركية كوبنهاجن، ووصل كل من: النجمة بشري وشيري عادل والناقد طارق الشناوي والمنتج معتز عبد الوهاب، واستقبلت محمد قبلاوي مؤسس المهرجان.

يتضمن البرنامج المعلن للأفلام المشاركة في المسابقات الرسمية 26 فيلماً (12 فيلما طويلا و14 فيلما قصيرا)، وهي من إنتاج 13 دولة عربية مع شراكاتٍ إنتاجية من 10 دولٍ أجنبية، علاوة عن عروض المدارس والليالي العربية

وغدا الإثنين 22 أبريل تبدأ مراسم الافتتاح بالسجادة الحمراء في سينما رويال في تمام الساعة الخامسة مساءً، ويبدأ الحفل بكلمة ترحيبية من قِبَل رئيس مجلس بلدية مالمو كاترين خيرنفيلديت يامه.

وفي الساعة السادسة والنصف يبدأ عرض فيلم الافتتاح، وهو الفيلم السوداني "وداعاً جوليا" للمخرج محمد كردفاني، ومن إنتاج سوداني سويدي ألماني سعودي فرنسي مصري مشترك، وبطولة كل من إيمان يوسف، سيران رياك ونزار جمعة.

ثم تتواصل مراسم الافتتاح في قاعة مدينة مالمو، حيث يبدأ حفل استقبال ضيوف المهرجان من نجوم وصانعي السينما العربية ولجان التحكيم في تمام الساعة الثامنة مساء، حيث يتم استقبال ضيوف المهرجان من قبل نائب عمدة المدينة ورئيس اللجنة الثقافة في بلدية مالمو يان جرونهولم.

كما يكرم المهرجان الملحن والفنان محمد هباش على تقديمه الموسيقا الخاصة بمهرجان مالمو للسينما العربية والمصمم ماهر مزوق لتصميمه اللوجو الخاص بالمهرجان.

فيما تتواصل عروض المهرجان بدءاً من صباح اليوم الثاني في قاعات سينما بانورا الثلاثاء، بينما يعرض فيلم الاختتام بعد حفل إعلان وتوزيع الجوائز في سينما رويال يوم 27 أبريل، ويذكر أن فيلم الاختتام هو فيلم "هجّان"، تأليف وإخراج المخرج المصري أبو بكر شوقي

يشهد اليوم الثاني للمهرجان 23 أبريل افتتاح أيام مهرجان مالمو لصناعة السينما، والتي مر على تأسيسها عشر سنوات، ويجري التنافس في هذه الدورة بين أربعة عشر مشروعاً من أربعة عشر دولة على عشرة جوائز نقدية وعينية مقدمة من عدة صناديق دعم.



وصول النجوم المصريين للسويد تمهيدا لانطلاق الدروة ال ١٤ لمهرجان مالمو



طارق الشناوى



بشرى وشيرى عادل







بشرى