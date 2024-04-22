شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة سيد مكاوي: ذكرى رحيل والدى مؤلمة لا أنساها على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الكاتبة أميرة سيد مكاوى ابنة الموسيقار سيد مكاوى، أن ذكرى رحيل والدها واقع مؤلم لا تنساه على الإطلاق، قائلة: "يوم مؤلم على أى حد يفقد غالى ومشاهد الفقد صعبة وخصوصا لو بنت مع أبوها ووالدى كان شخص ملهم كإنسان واليوم ده كان مؤلم ولا يمحى من الذاكرة".

وأضافت أميرة سيد مكاوى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامى يوسف الحسينى، على القناة الأولى، أن والدها كان يملك أنه فنان ومتميز وفقد بصره وكان عنده ميزتين زيادة عن كل الآباء شديد الرهافة وحنين جدا وكان شخص متقدم عن الزمن الذى كانت موجودة فيه.

واستكملت: "سيد مكاوى كان صحبى وأول مشاعر حسيت بها فى حياتى قلتها لأبويا مش أمى لأنه كان أكثر تفهما واقدر اهزر معاه وأحكى له فى أى حاجة ومعنديش معاه ذكرى فيها شيء غير لطيف، حتى فى زعله كان عقابه ينادينى باسمى مش الدلع وكان إحساسى النفسى صعب لما يكلمنى باسمى بدون دلع".