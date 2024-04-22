مصطفى أبو سريع: أنا عندي مشكلة دايما في أول مشهد لأي عمل

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الفنان مصطفى أبو سريع عن كواليس أغنية "المال الحلال أهو"، التي قدمها خلال دوره في مسلسل "العتاولة" في الماراثون الرمضاني الماضي، وذلك بعدما تصدر التريند وحصد علي إشادات كثيرة من الجمهور، كما تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

كشف مصطفى أبو سريع خلال تصريحاته عن مسلسل العتاولة، قائلة: "أنا عندي مشكلة دايما في أول مشهد لأي عمل، وتعريف الناس بالشخصية".

مصطفى أبو سريع

وتابع مصطفى أبو سريع، معلقاً: "لغاية لحظة نزولي من الكرافان للتصوير لقيت نفسي بفكر إزاي تبقى فرحة شاب نفسه يتجوز في الوقت اللي إحنا فيه، وطبعا فرحة الجواز بتبقى في يومين العفش والفرح، وبعيدا عن ده أنا من أسعد الأزواج".

وأضاف مصطفى أبو سريع: "عرضت على المخرج أحمد خالد موسى نغني الحالة دي، وقال لطيف نعملها ونشوف".

وتصدر مصطفى أبو سريع التريند خلال شهر رمضان الماضي، بسبب مشهد احتفال "عاطف" بزواجه من "شادية" "مريم الجندي"، في الحلقة الأولى من "العتاولة"، وجملة "المال الحلال أهو".

وخلال الأيام الماضية احتفل فريق النادي الأهلي لكرة اليد بفوزه بلقب بطولة كأس السوبر الأفريقي، مرددين جملة "المال الحلال أهو".

مسلسل العتاولة

يجتمع الشقيقان "نصار"، و"خضر" في ممارسة الجريمة المُنظمة وهي المهنة التي ورثاها عن والدهما، إلى أن تظهر الفتاة الرقيقة الحالمة "حنة" فتغير حياة نصار ويحاول أن يبتعد عن عالم الجريمة ليبدأ حياة جديدة، فهل تسمح له الظروف بذلك.

أبطال مسلسل العتاولة

مسلسل العتاولة من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.

قصة مسلسل العتاولة

تدور أحداث مسلسل العتاولة داخل إحدى الحارات الشعبية في مصر، ويقدم قصة اجتماعية مشوقة عن عائلة “العتولي” التي تحظى بنفوذ كبير داخل الحارة. يواجه “عمر العتولي” زعيم العائلة العديد من التحديات والصراعات مع بعض أهالي الحارة، بينما يحاول “حسن العتولي” شقيقه أن يساعده في حل هذه الصراعات والحفاظ على اسم العائلة.