عليا أوي تطلق أغنيتها الجديدة بعنوان "تعالى هنا"

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت الفنانة عليا اوي أحدث أعمالها العنائية والتي تحمل عنوان " تعالى هنا" عبر قناتها على اليوتيوب.

تفاصيل أغنية تعالى هنا

أغنية "تعالى هنا" من ألحان المطرب أحمد جمال ومن كلمات أحمد حسن راؤول وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام وتعد التجربة الثانية لعليا بعد أغنية "بطل حياتك"، والتى تم تصويرها بطريقة الفيديو مع المخرج محمد القاضي، وحققت وقتها نجاح كبير وتصدرت ترند الموسيقى فى مصر بأكثر من ٢ مليون مشاهدة بعد طرحها.

يذكر أن عليا اوي، دخلت مجال الفن بعد أن حققت نجاحا كبيرا فى عالم السوشيال ميديا، وأطلقت على نفسها "عليا أوى" كناية عن الثقة بالنفس، وكان اختصاصها تقديم الفيديوهات وتقييم المنتجات التي تقوم بشرائها، وتقدم بعض النصائح للسيدات عن المكياج وكيفية شراء الملابس، ويتجاوز عدد متابعيها ٥ مليون متابع عبر حسابها على شبكات التواصل الاجتماعي.

من ناحية أخري، خضعت البلوجر عليا أوي لأحدث جلسة تصوير بعدسة المصور أحمد عمار.

وتألقت عليا أوي بأطلالة أنوثيه ناعمة، حيث ارتدت فستان متوسط الطول بأكمام طويلة مصمم من الشيفون باللون الاسود ينتمي لصيحة البليسية فيما انتعلت حذاء مسطح باللون البينك.

من الناحية الجمالية اعتمدت تسريحة شعر مميزة تناغمت مع إطلالتها ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية مع الكحل والآيلاينر لتبرز جمال عينيها ولون الكشمير في الشفاه.

الفنانة عليا اوي

الفنانة عليا أوي

هي بلوجر وأحد مشاهير السوشيال ميديا، و"عليا أوي" هو ليس اسمها الحقيقي بل لقب أطلقته على نفسها، حيث قالت في تصريحاتها لبنرامج السفيرة عزيزة، عبر قناة دي أم سي، عن اختيارها للأسم: "فكرت يكون الأنفس مختلف شوية، ورغبت أن يكون الأسم يدل على الثقة في النفس، فقررت أن يكون اسم شهرتهي هو عليا أوي".

تبلغ عليا اوي من العمر 32 عامًا ويتابعها أكثر من مليون شخص عبر منصات التواصل الاجتماعي، فتقدم عاليا مجموعة من الفيديوهات التي تخص المرأة وكيفية ارتداء الملابس والتنسيق الخاص بها، وكيفية التفرقة بين الماكياج الأصلي والمزيف وغيرها من الفيديوهات التي تعطي من خلالها نصيحة للفتيات.