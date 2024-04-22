سعره يتخطى مليون جنيه… رانيا يوسف بفستان مُثير للجدل والجمهور يشبهها بـ “هند رستم”

كتب امير فتحي في الاثنين 22 أبريل 2024 03:48 مساءً - نشرت النجمة رانيا يوسف فيديو جديد لها أثناء استعدادها لحضور مناسبة خاصة، وهي ترتدي فستان مثير للجدل بفتحة جانبية طويلة وبلا أكمام وشفاف من الجانبين.

وأكدت رانيا في تعليقها على الفيديو أن الفستان مرصع بالكامل بكريستالات سوارفوسكي، ونسقته مع حقيبة لامعة من دار Prada.

إطلالة رانيا يوسف

ويتواجد العديد من النسخ المقلدة من الفستان الذي ظهرت به رانيا يوسف، ويبدأ سعره من 100 دولار،

ولكن نظرا لذكرها أن الفستان مرصع بالكامل م SWAROVSKI، فهذا يرجح أنا مرتدية النسخة الأصلية منه من العلامة التجارية Shineinsky، ويصل سعره إلى 13 ألف و514 جنيه سترليني أي ما يعادل 800 ألف جنيه مصري.

أما الحقيبة فيصل سعرها إلى 3775 دولار، أي ما يعادل 182 ألف جنيه.

آخر أعمال رانيا يوسف

يذكر أن رانيا يوسف شاركت في رمضان 2024 بمسلسل “بقينا اتنين”، مكون من 15 حلقة، ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان 2024.

ويحمل العمل طابع اجتماعي لايت، وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبدالله، مروه عبدالمنعم، ميمي جمال، ويعد أخر ظهور للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض خصريا عبر قنوات “CBC” و “CBC دراما” ومنصة WATCH IT.

كما شاركت رانيا يوسف مؤخرًا في بطولة مسلسل “جريمة منتصف الليل” أحمد عبد العزيز، وصلاح عبد الله، وميار الغيطي، وتقوم رانيا يوسف بدور والدة الطالبة “ميسون” التي تجسدها ميار الغيطي.

وتظهر رانيا يوسف خلال الأحداث في مشاهد تقدم وصلات رقص وترتدي بدل الرقص المناسبة للدور.

مسلسل “جريمة منتصف الليل”

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن، حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبتين بالجامعة في مقر سكن إحداهما، وتحوم الشبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما وتتعقد الأحداث عندما نكتشف العوالم الخفية والغامضة لهما، وقصص الطالبات والطلبة والأساتذة.

كما يستعرض المسلسل العالم المرتبط بالجامعة والوسط الأكاديمي وصراعاته، والبيزنس المرتبط بأصحاب الجامعات الخاصة، وكذلك المشاكل النفسية والأزمات التي يعانيها الجيل الجديد ومفرداته المختلفة عن الأجيال السابقة.

أبطال”جريمة منتصف الليل”

مسلسل “جريمة منتصف الليل” بطولة رانيا يوسف، وأحمد عبد العزيز، وصلاح عبد الله، وعفاف شعيب، ومحمد سليمان، وميار الغيطي، وإلهام عبد البديع، ومحمد عز، ومحمد مهران، وحسني شتا، وأحمد جمال سعيد، وملك قورة.

كما يشارك في البطولة من نجوم الخليج كل من، ليلي سلمان، وعلي السبع، ونوف العبد الله، والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان، وإنتاج “a-a one shot” للمنتج علاء الزير، في أولى تجاربه الإنتاجية بالدراما، بعدما قدم مجموعة من الأفلام لشاشة السينما.

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