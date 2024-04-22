رانيا يوسف لمصراوي: أحب مهرجان أسوان وسعيدة بتكريم عدد من الرموز النسائية الملهمة هذه الدورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

قالت الفنانة رانيا يوسف إنها تحب مهرجان أسوان لاهتمامه بالقضايا التي تمس المرأة بشكل عام، ليس فقط لاهتمامه بسينما المرأة

وأوضحت "رانيا" في تصريح خاص لمصراوي أنها سعدت كثيرا باختيارها عضو لجنة تحكيم بمسابقة الفيلم المصري، كما أن تنوع الأفلام والمسابقات والقضايا التي تتناولها أمر جيد ولافت للنظر

وأعربت عن سعادتها بتكريم الفنانة غادة عادل والفنانة هند صبري وعدد من الرموز النسائية الملهمة في هذه الدورة

وكشفت أنها تتمنى بطولة فيلم يناقش قضايا المرأة، خاصة قضية الختان التي مازالت تعاني منها عدد من الفتيات

وعن نجاح مسلسلها "وبقينا اتنين" قالت: "المسلسل لم يكن من المقرر عرضه في موسم رمضان، ولكن دخل السباق في النصف الثاني من الشهر والحمد لله أنه حقق نجاح كبير"