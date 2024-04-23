نيللي كريم تحضّر مفاجأة لجمهورها مع “عصابة بـ ١٠٠ وش”

إجتمعت الممثلة المصرية، نيللي كريم، من جديد مع أبطال وصنّاع مسلسل “بـ ١٠٠ وش” في “بودكاست” جديد لم تفصح عن تفاصيله.

بهذه المناسبة، شاركت “نيلّلي” عبر صفحتها على انستغرام، بأكثر من صورة مع صنّاع المسلسل من بينهم آسر ياسين، دنيا ماهر، إسلام إبراهيم، وعلّقت: “عصابة ١٠٠ وش رجعت. بودكاست جديد انتظرونا قريبًا”.

نذكر ان المنتج جمال العدل، كان قد صرّح في وقت سابق عن إمكانية إنتاج جزء ثانٍ من العمل الذي قد يتألف من ثماني حلقات أو فيلمًا سينمائياً.

نذكر ان مسلسل “بـ١٠٠ وش” عرض في رمضان ٢٠٢٠، شارك في بطولته نيللي كريم، آسر ياسين، شريف الدسوقي، مصطفى درويش، زينب غريب، دنيا ماهر،لؤي عمران، علا رشدي، حنان يوسف، وآخرون وهو من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي وإخراج كاملة أبو ذكرى.

كما نذكر ان نيللي كريم شاركت في السباق الرمضاني ٢٠٢٤من خلال مسلسل “فراولة” الذي شاركها بطولته علا رشدي، شيماء سيف، أحمد فهيم، صدقي صخر، دنيا سامي، توني ماهر، جيلان علاء، سمر مرسي، حجاج عبد العظيم، وغيرهم، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي.