بالصور- آمبر هيرد تحتفل بعامها الجديد على طريقتها الخاصة

بطريقة عفويّة وغير مألوفة، إحتفلت الممثلة آمبر هيرد، المعروفة بأدوارها في فيلمَي “Aquaman” و “The Rum Diary” ، بعيد ميلادها الثامن والثلاثين.

بهذه المناسبة، وبدلاً من اختيار صورة تقليدية، قرّرت هيرد الإحتفال بعيد ميلادها بلقطة مختلفة بين زجاجات الشمبانيا، لفتت انتباه متابعيها على وسائل التواصل الإجتماعي.

وشاركت “هيرد” الصورة عبر صفحتها الرسمية على “انستغرام” حيث ظهرت وهي تبتسم بثقة كبيرة وتحمل كأساً من الشمبانيا، وفي خلفية الصورة مئات الزجاجات من المشروب نفسه، وعلّقت ببهجة بما معناه: “عيد ميلاد بنكهة الشمبانيا”.

ورغم أن “هيرد” عمدت الى إقفال خاصيّة التعليقات على الصورة، إلا ان روّاد مواقع التواصل الإجتماعي تداولوا صورتها بشكل كبير، وعبّروا عن إعجابهم بها وإعتبروها مميّزة ومتحرّرة وعفوية وغير تقليديّة.

نذكر ان “هيرد” الزوجة السابقة للنجم العالمي جوني ديب تصدّرت عناوين الأخبار في عام ٢٠٢٢ بسبب قضية التشهير التي رفعها ضدها ديب وخرج منها منتصرًا بعد ست أسابيع من المحاكمة العلنية.

آخر أعمال هيرد فيلم Aquaman and the Lost Kingdom من إخراج جيمس وان، تأليف مورت فايسنجر وشاركها بطولته بول نوريس، جايسون موموا، باتريك ويلسون، نيكول كيدمان وغيرهم.