مي عمر تكشف عن كواليس أصعب مشاهدها في مسلسل "نعمة الأفوكاتو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت الفنانة مي عمر عن كواليس أصعب المشاهد في مسلسل "نعمة الأفوكاتو.

وتحدثت "مي" خلال لقائها ببرنامج "الحكاية"، تقديم الإعلامي عمرو أديب: "مشهد حقيقي، وتربة حقيقة، مش ديكور، مفيش ديكور خالص في المسلسل، فلما روحنا نصوره، تربة حقيقة اللي حصل أن زاهر بينزل بيرمي السجادة وبيطلع يقفل".

وتابعت: "قالولي فيه أوضة جوه استخبى فيها علشان رجلي متطبعش، وخبوني جوه وبعدين هو دخل، حط السجادة وقفل، وأنا بخاف من الأماكن الضلمة والضيقة".

مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، عرض في النصف الأول من شهر رمضان 2024، بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، وتأليف محمد سامي ومهاب طارق ، وإخراج محمد سامي.

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