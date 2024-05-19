بأسعار مخفضة.. طرح سلع غذائية جديدة على البطاقات التموينية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح السلع الغذائية على بطاقات التموين بأسعار مخفضة.

وتوفر وزارة التموين ما يقرب من 30 سلعة، إذ يتم طرح بها مُسلى صناعي وزن 800 جرام بسعر 36 جنيهًا، ضمن مقررات تموين شهر مايو 2024، من قيمة الدعم المخصص لكل بطاقة.

وتستمر الوزارة في طرح السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيها للكيلو للشهر الخامس بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، وعدد 2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكثر.

كما تستمر وزارة التموين في صرف السكر المدعم على البطاقات بمعدل كيلو لكل فرد بسعر 12.6 جنيه.