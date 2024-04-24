أمي من أرسل الوحوش لقتلي .. مجموعة قصصية جديدة لهبة حمدان

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت الكاتبة هبة حمدان المجموعة القصصية الجديدة التي تحمل عنوان أمي من أرسل الوحوش لقتلي؟ وتتضمن المجموعة القصصية عدة قصص تدور في حِقب زمنية متنوّعة، وتتباين القصص في الطول.



الكاتبة هبة حمدان

ويتضمن فهرس المجموعة القصصية قصص (سجين نفسه والبيت المهجور واللوحات الضائعة وهنديات باريس وانتقام محبة والقصة الرئيسية أمي من أرسل الوحوش لقتلي).



وتدور أحداث القصص في جو من الغموض وترصد معاناة أبطالها وأحزانهم مع تصاعد الأحداث.

وتخرّجت الفنانة هبة حمدان المولودة بدمشق سنة 1982 في معهد الفنون التطبيقية قسم الخزف عام 2003، وبعدها في كلية الفنون الجميلة بسوريا عام 2015 ودراسات في الفنون الجميلة قسم الاتصالات البصرية والملتيميديا.

وشاركت في عديد من المعارض الداخلية والخارجية في مجالات التصوير، الخزف، الكولاج، التشكيل، والنحت، وهي عضو اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين وعصو اتحاد الكتاب العرب.

كما حازت على عدة جوائز محلية وأخرى عربية، وصدر لها أيضًا كتاب أدب الفانتازيا ومقابلة مع السيد غراب.