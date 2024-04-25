اقتحم المسرح بسيارته.. تامر حسني يطرح “قدها” من كرنڤال المدارس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد النجاح الكبير لحفل “كرنڤال تامر حسني للمدارس”، والأصداء الرائعة التي تلقاها “نجم الجيل” حول مبادرته بتقديم حفل سنوي لطلاب مصر في يوم تخرجهم، أهدى تامر الجمهور ومحبيه فيديو أغنية “قدها” التي افتتح بها الحفل.

وظهرت تامر حسني في الفيديو لحظة وصوله إلى الحفل بطريقة مميّزة واستثنائية حيث دخل الى المسرح بسيارته الفخمة برفقة أولاده وسط حماس وتصفيق الطلاب الحاضرين.

وكان قد حضر حفل “كرنڤال تامر حسني للمدارس” الآلاف من عشاق تامر حسني، وفور صعوده إلى المسرح اشتعلت الأجواء وتعالت صيحات الجمهور والهتافات التي رحبت به. وانسحبت هذه الأجواء إلى مواقع التواصل الإجتماعي إذ تناقل عدد كبير من المتابعين فيديوهات من الحفل أظهرت تفاعل الجمهور مع تامر حسني.

الجدير ذكره أن أغنية “قدها” هي من منه القيعي، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع عمار خاطر، وقدّمها تامر حسني خلال شهر رمضان الماضي لإعلان مستشفى الناس وبعد نجاحها تحوّلت أغنية تحفيزيّة للجمهور وتحديداً الطلاب لتقديم الأفضل.