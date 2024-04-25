بإطلالة مميزة .. أمينة خليل تخضع لجلسة تصوير والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة أمينة خليل متابعيها بصور جديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت أمينة خليل بإطلالة كلاسيكية هادئة باللون الأزرق، وعلقت قائلة: "أنا معجبة باللون الأزرق، لم أتمكن أبدًا من ارتدائه عندما كنت بشعر أشقر لأنه لم يتوافق مع لون شعري وبشرتي، ولكن بعدما أصبح شعري أغمق اللون استطعت ارتداء الأزرق".

وحازت الصور على إعجاب المتابعين على صفحتها بموقع "إنستجرام"، وعلقوا: "تهبلين أنتِ وهاللون في اللبس.. طالع يجنن عليكي"، "تحفة يا فنانة"، "جامدة"، أجمد واحدة بجد"، "قمر ما شاء الله".

ويشارك في فيلم "شقو" كل من، عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد ممدوح، يسرا، أمينة خليل، وليد فواز، محمد جمعة، وهو تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.