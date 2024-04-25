فن ومشاهير

نهال عنبر تهنئ المصريين بعيد تحرير سيناء: "انتصار مصر وتحرير أرضها"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة نهال عنبر، التهنئة للشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ42 لعيد تحرير سيناء.

ونشرت "عنبر" صورة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت: "عيد تحرير سيناء.. نهنئكم بذكرى انتصار مصر وتحرير أرضها".

وخاضت نهال عنبر السباق الرمضاني بمسلسل "بدون سابق إنذار" بمشاركة كل من: آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، أحمد علي ماهر، من إخراج هاني خليفة وتأليف ألما كفارنة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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